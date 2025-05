Calciomercato Cagliari, ora si prova a comprare Haps per potenziare la squadra. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari, ora bisognerà trattare con il Venezia per provare ad acquistare Haps. Ecco le ultime novità

Il Cagliari del presidente Tommaso Giulini avrebbe messo nel mirino Ridgeciano Haps, esterno sinistro di origine surinamese ma in possesso di passaporto olandese. Il club sardo, infatti, potrebbe presto trovarsi nella condizione di dover trovare un sostituto per Tommaso Augello, il cui contratto è ormai prossimo alla scadenza.

Secondo quanto riportato da Mondo Udinese, il direttore sportivo Nereo Bonato avrebbe già avviato i primi contatti per valutare la situazione del giocatore, attualmente in forza al Venezia. Haps, nato nel 1993, è un profilo che intriga per la sua versatilità e per le sue qualità atletiche, caratteristiche che lo rendono un potenziale rinforzo di spessore per la fascia sinistra del Cagliari.

Dotato di grande corsa e buona esperienza, Haps è in grado di ricoprire più ruoli lungo l’out mancino: può agire sia da terzino sinistro, sia da esterno a tutta fascia, fino ad arrivare a posizioni più avanzate come ala in un tridente offensivo. Questa duttilità tattica lo rende particolarmente interessante per lo staff tecnico rossoblù, che punta ad allestire una rosa più dinamica e adattabile in vista della prossima stagione.

Haps ha accumulato esperienze importanti in carriera, militando in club come l’AZ Alkmaar, il Feyenoord e anche in Serie B con il Genoa, prima del suo arrivo al Venezia. Il suo profilo internazionale e il bagaglio tecnico maturato in Olanda potrebbero rappresentare un valore aggiunto per il Cagliari, specialmente in un reparto che potrebbe subire cambiamenti significativi.

La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma l’interesse è concreto. Il Cagliari resta alla finestra, pronto a muoversi se ci saranno spiragli per intavolare una negoziazione favorevole con il club lagunare. Seguiranno aggiornamenti nel caso di sviluppi significativi legati all’esterno olandese.