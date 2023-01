Calciomercato Cagliari: opzione Chiriches percorribile

Calciomercato Cagliari, Vlad Chiriches è una pista da percorrere per i sardi: discorsi aperti con la Cremonese per il centrale

La strada che porta all’esperto centrale difensivo Vlad Chiriches è tutta da percorrere per il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato, il quale ha il compito di rifornire il nuovo tecnico Claudio Ranieri di un centrale d’esperienza e personalità – il quale possa sopperire alle mancanze caratteriali messe in mostra dai giovani centrali della formazione sarda.

L’edizione odierna di Tuttosport, nel fare il punto sul calciomercato del campionato cadetto, riporta come quello del rumeno classe ’89 sia un nome spendibile per la retroguardia rossoblù. La società sta sondando la strada del prestito; una soluzione potrebbe essere rappresentata dallo scambio con Edoardo Goldaniga. Il quotidiano riporta come per il giocatore de “la Cremo” non ci sia stato molto spazio alla corte di Alvini e non solo a causa dei problemi fisici: solo 6 presenze (e 433 minuti complessivi in campo).

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24.COM