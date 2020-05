Calciomercato Cagliari: Rafael piace alla Roma, possibile addio in estate

Cagliari, Rafael al passo d’addio. L’esperto portiere brasiliano piace alla Roma per il ruolo di riserva: possibile affondo in estate

All’alba dei 38 anni potrebbe presto profilarsi una nuova avventura professionale per Rafael. La Gazzetta dello Sport spiega come il portiere del Cagliari sia al passo d’addio, e in estate può concretizzarsi l’interesse della Roma.

I giallorossi avrebbero individuato nel brasiliano il profilo ideale per il ruolo di riserva, alle spalle di Pau Lopez. Piace per esperienza e bagaglio tecnico: nei pressi dell’estate potrebbero approfondirsi i discorsi già andati in scena a gennaio.