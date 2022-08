Calciomercato Cagliari, rinforzi per Liverani: in arrivo Millico e Dossena

Calciomercato Cagliari: i rossoblù si rinforzano in vista dell’inizio della Serie B, in arrivo Millico e Dossena

Il Cagliari, come riportato da L’Unione Sarda, si appresta ad accogliere Vincenzo Millico e Alberto Dossena. Due operazioni last minute frutto di un’emergenza in difesa e di una partenza quasi sicura e immediata da parte di Matteo Tramoni.

Il primo è un attaccante classe 2000 del Torino, esterno di piede destro abituato a giocare a sinistra che ha chiuso un’annata in anticipo al Cosenza per diversi infortuni che lo hanno condizionato di recente. Il secondo, invece, è un difensore centrale classe ’98 che arriva direttamente dall’Avellino in cooperazione con l’Atalanta società dove è cresciuto. Il club rossoblù ha speso poco meno di un milione per gli acquisti a titolo definitivo dei due giocatori.

