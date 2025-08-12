Calciomercato Cagliari, ufficiale: Esposito ha firmato

Calciomercato Cagliari, ora è ufficiale: Sebastiano Esposito ha firmato. Comunicato e dettagli sull’affare definito con l’Inter

Con una nota ufficiale sul proprio sito, il Cagliari ha ufficializzato l’ingaggio di Sebastiano Esposito dall’Inter in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Di seguito il comunicato del club:

«Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito che si trasferisce dall’FC Internazionale Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030.

Nato a Castellamare di Stabia, classe 2002, nonostante la sua giovane età vanta già delle importanti esperienze tra i professionisti, maturate anche a livello internazionale. Si mette subito in evidenza nel Settore giovanile dell’Inter: con l’U17 segnerà 33 reti in 40 gare, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria del campionato 2018/19 e della Supercoppa di categoria. Autentico predestinato, entra ben presto nell’orbita della prima squadra con cui debutta a soli 16 anni in Europa League contro il Francoforte. La stagione successiva fa il suo esordio in Champions League, diventando il più giovane esordiente dell’Inter nella storia moderna della competizione. Di record in record: con i nerazzurri segna il suo primo gol in Serie A il 21 dicembre 2019, nel 4-0 casalingo contro il Genoa, alla sua prima da titolare. A 17 anni, 5 mesi e 19 giorni è così il più giovane calciatore nerazzurro ad aver segnato a San Siro, tra i marcatori più giovani in assoluto nella storia del Club.

Dalla stagione successiva inizia ad andare in prestito: si trasferisce prima alla Spal in B, a gennaio passa al Venezia con cui centra la promozione in A, artefice di 2 reti e altrettanti assist in 19 gare. Il suo percorso di crescita – professionale e umana – prosegue all’estero: nella stagione 2021/22 è tra le fila del Basilea, dove lascia il segno con 7 reti e 9 assist in 34 partite, incluse quelle disputate in Conference League. Gioca in Belgio, nell’Anderlecht (21 presenze e 2 gol), per poi ritornare nel gennaio 2023 in Italia, al Bari con cui va subito in gol all’esordio in campionato nella vittoria per 4-3 contro la Spal, in trasferta. In 15 gare realizzerà 4 reti e 2 assist, dando così il suo sostanziale contributo alla squadra, arrivata con lui sino alla finale playoff promozione contro il Cagliari.

La stagione 2023/24 è a Genova, sponda Samp, dove continua ad essere protagonista: in 23 gare 6 gol e 6 assist. Si guadagna così la possibilità di giocare in Serie A, lo ingaggia l’Empoli e non delude le attese: con i toscani segna 10 reti, impreziosite anche da 2 assist, in 37 partite tra campionato e Coppa Italia. Ha chiuso la stagione con i nerazzurri con cui ha giocato a giugno il Mondiale per Club negli Stati Uniti, totalizzando 4 presenze.

In carriera ha fatto parte di tutte le nazionali giovanili azzurre dall’U16 all’U21.

Esposito è un attaccante prestante fisicamente, duttile, capace di ricoprire più ruoli del reparto avanzato grazie alle sue qualità, impiegato sia da seconda punta che da centrale. Ambidestro, dotato di una buona tecnica di base, abile nel dribbling, è veloce e rapido: ama svariare in avanti per non dare punti di riferimento agli avversari, liberarsi dalla marcatura per servire – in virtù anche di una buona visione di gioco – il passaggio vincente al compagno o cercare la conclusione dalla distanza.

Talento, determinazione, tanta voglia di emergere.

Benvenuto in rossoblù, Seba!»