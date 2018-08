Barba nel mirino del Chievo: accordo vicino

Calciomercato Chievo Verona, fari puntati su Federico Barba per la difesa: accordo vicino col Gijon

Dopo aver chiuso gli affari Adrian Semper e Joel Obi, il Chievo Verona è pronto a completare la rosa a disposizione di mister D’Anna. La dirigenza è al lavoro per rimpolpare il reparto arretrato e l’obiettivo principale è Federico Barba.

Ex Empoli, il centrale mancino è reduce dall’avventura in Liga Adelante con lo Sporting Gijon ed è pronto a tornare in Serie A: secondo quanto riporta Tg Gialloblu, i gialloblu sono in pressing per assicurarsi le sue prestazioni, accordo vicino in prestito con diritto di riscatto.