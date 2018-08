Calciomercato Chievo Verona, è fatta per il portiere Adrian Semper: accordo con la Dinamo Zagabria in prestito con diritto di riscatto, le cifre

Mancano meno di dieci giorni alla chiusura della finestra di mercato estivo e i club di Serie A sono al lavoro per concludere le ultime operazioni. Colpo in entrata da registrare per il Chievo Verona: secondo quanto riportato da Sky Sport, è fatta per l’arrivo di Adrian Semper.

Portiere classe 1998, Semper è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama croato: arriva dalla Dinamo Zagabria, accordo raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro. L’ufficialità può arrivare già nelle prossime ore: attesi aggiornamenti.