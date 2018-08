Calciomercato Chievo Verona, ufficiale l’arrivo di Joel Obi dal Torino: contratto triennale con opzione per il quarto anno

Importante rinforzo a centrocampo per il Chievo Verona: è ufficiale l’arrivo di Joel Obi. I gialloblu hanno raggiunto l’accordo a titolo definitivo con il Torino: contratto fino al 2021 con opzione per un’altra stagione per il nigeriano, ex Inter e Parma tra le altre.

Ecco il comunicato diramato dal club gialloblu: «L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Torino F.C. le prestazioni sportive del centrocampista Joel Obi, che ha firmato un contratto con scadenza il 30/06/2021 con opzione al 30/06/2022. Il neo centrocampista dal doppio passaporto, sia nigeriano che italiano, indosserà la maglia gialloblù numero 22». Nuova avventura per il classe 1991, che riparte dalla formazione di mister D’Anna.