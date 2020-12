Calciomercato Crotone: tre giocatori con la valigia in mano. Ecco il nome per l’attacco

Il Crotone pensa ai rinforzi in vista del mercato del gennaio: servirà sicuramente puntellare il reparto avanzato degli Squali

Giovanni Stroppa ha annunciato che prima del nuovo anno dovrà incontrarsi con la società per pianificare il mercato di gennaio e confrontarsi su possibili nuovi acquisti e cessioni. Difficile capire quanti e quali calciatori potranno arrivare, mentre risulta più facile intuire chi potrebbe partire per giocare altrove.

I primi a salutare la Calabria a gennaio dovrebbero essere Tomislav Gomelt, Antonio Mazzotta e Mattia Mustacchio. Protagonisti della promozione della scorsa stagione in Serie A, ma che quest’anno non sono riusciti a trovare spazio. Anche in attacco ci potrebbe essere un’uscita, quella di Emmanuel Rivière che sarebbe finito nel mirino di alcune società di Serie B, tra cui Salernitana, Lecce e Cosenza.

Per rinforzare il reparto avanzato il ds Ursino starebbe guardando in casa Toro. Simone Edera, infatti, è in uscita e non vede l’ora di approdare in una squadra che possa garantirgli minuti e titolarità. Il Crotone non sarebbe l’unica società di Serie A interessata al giocatore granata. Infatti pare che l’attaccante sia seguito anche da Bologna e Spezia.