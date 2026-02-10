Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Calciomercato: Ederson nel mirino di una big spagnola! Ecco cosa filtra sul futuro del mediano dell’Atalanta

Published

3 ore ago

on

By

ederson inter

Calciomercato, Ederson nel mirino di una big spagnola: le ultime indiscrezioni sul futuro del mediano dell’Atalanta e gli scenari

Le dinamiche del calciomercato spesso si intrecciano e ritornano, soprattutto quando si parla di giocatori che hanno dimostrato continuità e valore nel campionato italiano. Tra i profili da tempo evidenziati dalla Juventus spicca quello di Ederson, autentico motore del centrocampo dell’Atalanta. Il brasiliano non è una scoperta dell’ultima ora, ma un vero e proprio pallino della dirigenza bianconera, che ne apprezza la crescita costante, la duttilità tattica e la capacità di unire qualità e intensità in entrambe le fasi di gioco.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Per la Juventus, Ederson rappresenta l’identikit perfetto per rinforzare la mediana di Luciano Spalletti: un centrocampista moderno, capace di recuperare palla, ripartire con forza, calciare da fuori e inserirsi con i tempi giusti nel calcio verticale richiesto dal tecnico. Tuttavia, la strada verso Torino si è improvvisamente complicata. Le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da Nicolò Schira, parlano infatti di un forte interesse dell’Atletico Madrid, pronto a inserirsi nella corsa al classe ’99.

Il “Cholo” Simeone, alla ricerca di muscoli e intensità per il suo centrocampo, avrebbe inserito Ederson nella stessa lista che comprende anche Weston McKennie. Un intreccio che rischia di diventare insidioso: se i Colchoneros dovessero accelerare, la Juventus si troverebbe a fronteggiare una concorrenza economicamente pesante, considerando anche la fama dell’Atalanta come bottega tutt’altro che economica. La sfida è aperta: i bianconeri dovranno decidere se affondare il colpo per anticipare le mosse spagnole e regalare a Spalletti uno dei centrocampisti più dominanti della Serie A.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero6 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

bargione kalulu vlahovic bargione kalulu vlahovic
Hanno Detto22 ore ago

Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista...
Change privacy settings
×