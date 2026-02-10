Calciomercato: Ederson nel mirino di una big spagnola! Ecco cosa filtra sul futuro del mediano dell’Atalanta

Calciomercato, Ederson nel mirino di una big spagnola: le ultime indiscrezioni sul futuro del mediano dell’Atalanta e gli scenari

Le dinamiche del calciomercato spesso si intrecciano e ritornano, soprattutto quando si parla di giocatori che hanno dimostrato continuità e valore nel campionato italiano. Tra i profili da tempo evidenziati dalla Juventus spicca quello di Ederson, autentico motore del centrocampo dell’Atalanta. Il brasiliano non è una scoperta dell’ultima ora, ma un vero e proprio pallino della dirigenza bianconera, che ne apprezza la crescita costante, la duttilità tattica e la capacità di unire qualità e intensità in entrambe le fasi di gioco.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Per la Juventus, Ederson rappresenta l’identikit perfetto per rinforzare la mediana di Luciano Spalletti: un centrocampista moderno, capace di recuperare palla, ripartire con forza, calciare da fuori e inserirsi con i tempi giusti nel calcio verticale richiesto dal tecnico. Tuttavia, la strada verso Torino si è improvvisamente complicata. Le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da Nicolò Schira, parlano infatti di un forte interesse dell’Atletico Madrid, pronto a inserirsi nella corsa al classe ’99.

Il “Cholo” Simeone, alla ricerca di muscoli e intensità per il suo centrocampo, avrebbe inserito Ederson nella stessa lista che comprende anche Weston McKennie. Un intreccio che rischia di diventare insidioso: se i Colchoneros dovessero accelerare, la Juventus si troverebbe a fronteggiare una concorrenza economicamente pesante, considerando anche la fama dell’Atalanta come bottega tutt’altro che economica. La sfida è aperta: i bianconeri dovranno decidere se affondare il colpo per anticipare le mosse spagnole e regalare a Spalletti uno dei centrocampisti più dominanti della Serie A.