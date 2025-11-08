Calciomercato estero, Bastoni nel mirino del Liverpool: ma l’Inter fa muro! Sirene sempre più forti dalle big europee sul difensore nerazzurro

Calciomercato estero, Bastoni nel mirino delle big europee: ma l’Inter fa muro! Sirene sempre più forti sul difensore nerazzurro

Alessandro Bastoni sta confermando di essere uno dei migliori difensori d’Europa. Il braccetto sinistro dell’Inter e della Nazionale è un protagonista assoluto, capace di alternare chiusure impeccabili a percussioni offensive che esaltano la tifoseria. La sua crescita costante e le prestazioni ad alto livello hanno attirato su di sé l’interesse di top club europei.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Caught Offside, le sirene provenienti dalla Premier League si fanno sempre più forti, con due dei club più prestigiosi, Manchester City e Liverpool, pronti a fare un’offerta. Il Liverpool ha visto il difensore Konaté in uscita a parametro zero e sta cercando un sostituto di alto profilo. Dopo aver pensato a Upamecano, ora si fa largo l’idea di un grande investimento per Bastoni, con una cifra vicino ai 100 milioni di euro pronta a far vacillare l’Inter.

Nonostante l’offerta faraonica, l’Inter ha già chiarito che Bastoni non è in vendita, per nessuna cifra. La società nerazzurra ha deciso di blindarlo, come già accaduto con Lautaro Martínez e Nicolò Barella in passato. Bastoni, dal canto suo, sembra deciso a restare a Milano e non è intenzionato a forzare la mano per un trasferimento in Premier League. La sua priorità è continuare a crescere con l’Inter, sia in campionato che in Champions League.