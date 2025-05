Calciomercato estero, proseguono le voci su Bruno Fernandes via dallo United. Amorim stizzito con i giornalisti

Secondo Marca e non solo, con informazioni provenienti anche dall’Arabia Saudita, il Manchester United potrebbe perdere Bruno Fernandes nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Il motivo starebbe nell’interesse dell’Al Hilal pronto ad offrire una cifra multimilionaria al club inglese e al giocatore portoghese per strapparlo da Manchester, che secondo alcune fonti si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro.

Eppure non è convinto che l’ipotesi possa reggere Ruben Amorim che proprio sulla situazione del centrocampista portoghese ha parlato in conferenza stampa, non senza perdere la pazienza.

PAROLE – «Non lo credo. Non lo so con certezza, nessuno lo sa, ma non lo credo. Penso che stia vedendo che stiamo prendendo alcune misure per cambiare le cose e credo che questo sia tutto ciò che ha chiesto. Penso che voglia restare. Sta rifiutando molte offerte, ma questo dimostra che vuole vincere e credo che sia ancora molto giovane. È davvero bravo. Ha bisogno di stare nel miglior campionato del mondo. Credi che la cifra che l’Al-Hilal sta offrendo, presumibilmente, il club non possa rifiutarla? Sì, sì, possiamo trovare un altro modo per fare soldi».