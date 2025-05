Calciomercato estero, Dier rivela la sua prossima squadra prima dell’ufficialità del club: «Posso confermarlo apertamente»

Calciomercato estero, Dier rivela la sua prossima squadra prima dell’ufficialità del club. Le dichiarazioni del giocatore del Bayern Monaco

Eric Dier ha svelato quale sqarà la sua squadra per la prossima stagione. Il difensore inglese, attualmente al Bayern Monaco, ma in scadenza naturale al 30 giugno si unirà ad una squadra di Ligue 1.

Ancora non annunciato ufficialmente dal club francese, sulla rivista tedesca Kicker sono apparse delle dichiarazioni del giocatore ex Tottenham in merito al suo futuro club.

«Posso confermarlo apertamente ora e, se ne parlo, allora diventa ufficiale. Il Monaco è stato il club con cui ho avuto le conversazioni migliori e che, alla fine, ha fatto il massimo sforzo per ingaggiarmi. Ho avuto la sensazione che non ci fossero né ‘se’ né ‘ma’. Mi volevano e io apprezzo questo. Hanno fatto tutto il possibile».

Insomma, da Monaco di Baviera al Principato di Monaco, Dier resta biancorosso, ma è pronto ad affrontare una nuova avventura.