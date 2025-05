Ligue 1, risultati della 32ª giornata: passo falso del Lione, l’Europa ora si allonta, stasera scontro diretto Lille Marsiglia

Il Lione inciampa in casa contro il Lens e perde posizioni nella corsa per la Champions in Ligue 1: una sconfitta – 2-1 con i gol di Loyalipou e Zaroury – che porta l’OL fuori dalla zona Europa, anche se con due partite al termine dista appena 2 punti. Questa sera chiude la giornata un altro scontro che può essere decisivo tra Lille e Olympique Marsiglia, con in palio la possibilità di giocare la prossima Champions.

Nantes-Angers 0-1 (52′ Allevinah)

Brest-Montpellier 1-0 (15′ Del Castillo)

Lione-Lens 1-2 (21′ Loyalipou, 79′ Mikautadze [L], 85′ Zaroury)

Lille-Olympique Marsiglia ore 20.45

OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Murillo, Kondogbia, Balerdi; Luis Henrique, Hojbjerg, Bennacer, Garcia; Greenwood, Rabiot; Gouiri. All. De Zerbi.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Mandi, Ribeiro, Ismaily; André, Bentaleb; Akpom, Haraldsson, Pardo; David. All. Genesio.