Calciomercato estero, primo colpo del Manchester United: firma Matheus Cunha! Le (mega) cifre e i dettagli dell’affare

Dopo la forte delusione per la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham e il campionato chiuso in 15a posizione, il Manchester United prova ad alzare il morale dei tifosi annunciando il primo acquisto del calciomercato estivo per la stagione 2025-2026.

I Red Davils infatti, hanno annunciato la firma di Matheus Cunha, attacante brasiliano classe 1999, prelevato dal Wolverhampton ed ex Hertha Berlino e Atletico Madrid. Un obiettivo concreto per il club, certificato dal costo del cartellino che, pagando l’intera clausola rescissoria, è di 75 milioni di euro, con una formula di pagamento dilazionata in due anni.

L’operazione, già definita nei dettagli, è ora in attesa del completamento delle pratiche burocratiche legate a visto e registrazione. Cunha, 26 anni, potrebbe essere impiegato principalmente nel ruolo di trequartista o seconda punta, posizione nella quale ha brillato nell’ultima stagione in Premier League, mettendo a segno 17 reti e 6 assist con la maglia dei Wolves.

Tassello importante per l’ennessimo tentativo del Manchester di riaprire un ciclo vincente, sotto la guida di Amorim.