Tottenham, Tottenham, Tottenham! Batte lo United e conquista l’Europa League, rinverdendo i fasti della Coppa UEFA

La terza coppa europea “minore” per i londinesi del Tottenham, che tornano a trionfare dopo 40 anni dall’ultima

È una notte di trionfo per il Tottenham Hotspur. Nella finale di Europa League 2024-2025 disputata al San Mamés di Bilbao, la squadra di Ange Postecoglou ha superato il Manchester United per 1-0, riportando a Londra un trofeo europeo che mancava da decenni e rinverdendo una tradizione continentale che affonda le sue radici nei successi in Coppa UEFA. Questa vittoria non solo salva una stagione altrimenti complicata per entrambe le finaliste, ma garantisce agli Spurs un posto nella prossima, prestigiosa Champions League.

Il cammino europeo del Tottenham, ora arricchito da questa Europa League, ha due gemme preziose nel suo passato, quando la competizione si chiamava ancora Coppa UEFA, considerata a tutti gli effetti la progenitrice dell’attuale torneo.

La prima Coppa UEFA vinta dagli Spurs risale alla stagione 1971-72, edizione inaugurale che prese il posto della Coppa delle Fiere. In una storica finale, di nuovo tutta inglese contro il Wolverhampton, la squadra allora guidata da Bill Nicholson gettò le basi del successo vincendo 2-1 l’andata al Molineux (doppietta di Martin Chivers). Il pareggio per 1-1 a White Hart Lane (rete di Alan Mullery) fu sufficiente per alzare il trofeo, rendendo il Tottenham il primo club britannico a conquistare due diverse coppe europee (dopo la Coppa delle Coppe del 1963).

Il secondo trionfo in Coppa UEFA è datato 1983-84. Guidati da Keith Burkinshaw, gli Spurs affrontarono in finale i campioni in carica dell’Anderlecht. Dopo un doppio pareggio per 1-1 sia a Bruxelles (gol di Paul Miller) che a Londra (rete di Graham Roberts), la coppa fu assegnata ai calci di rigore. Dal dischetto, il Tottenham si dimostrò più freddo (4-3), conquistando il suo secondo titolo nella competizione.

Quarant’anni dopo quell’ultima impresa, il Tottenham di Postecoglou ha scritto una nuova, esaltante pagina della sua storia europea. La vittoria di Bilbao contro il Manchester United non è solo la conquista dell’Europa League 2024-2025, ma un ideale filo conduttore che lega le generazioni, unendo gli eroi del passato ai protagonisti di oggi, e riporta gli Spurs nell’Olimpo del calcio continentale.