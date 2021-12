Calciomercato estero, molto attivi i club inglesi. Novità provenienti però anche dagli altri campionati: il punto

Il calciomercato estero, a gennaio, ruoterà maggiormente intorno alle mosse della Premier League. Il Manchester City, in uscita, è pronto a salutare Ferran Torres, che si appresta a diventare un nuovo calciatore del Barcellona. Un colpaccio per i blaugrana, che tra parte fissa e bonus, spenderebbero oltre 60 milioni per il rinforzo tanto richiesto da Xavi. Sul mercato in uscita al lavoro anche l’altra squadra di Manchester, alle prese con il caso Pogba. Il francese potrebbe non rinnovare e lo United deve trovare in fretta un sostituto. Il nome più caldo è quello di Kamara del Marsiglia, richiesto però anche da alcuni club italiani. Probabile cessione per Cavani, ormai giunto alla fine della sua avventura inglese. Chelsea invece in cerca di un difensore centrale.

In Liga, il già citato Barcellona, è pronto a rinforzarsi in avanti, ma Torres potrebbe non essere l’unico tassello. Si parla anche della possibilità di acquistare un centravanti: Aubameyang e Cavani i nomi più caldi. Il Real Madrid non appare invece intenzionato a compiere grandi mosse, quanto più a puntellare la panchina a disposizione di Ancelotti. Il Siviglia potrebbe rilevare Anthony Martial dallo United, accostato anche alla Juve nelle ultime settimane.

Altro club attivo è il Psg. Il club parigino tratta la cessione di Mauro Icardi, che proprio alla Juve potrebbe approdare a gennaio per rinforzare un attacco fin qui colpevole di aver segnato poco. In cambio, secondo le ultime voci, potrebbe arrivare da Torino Arthur, che sta trovando poco spazio. Possibile partenza anche per Kimpembe, che potrebbe approdare alle corte di Tuchel per rinforzare una difesa che, in estate, dovrebbe perdere Rudiger.