Manchester City, Ferran Torres verso il Barcellona: già pronto il sostituto

Ferran Torres potrebbe lasciare il Manchester City per trasferirsi al Barcellona. I Citizens avrebbero già in mente il sostituto

Il Barcellona insiste per avere Ferran Torres già a gennaio e il Manchester City si starebbe convincendo a lasciarlo partire. I Citizens, in caso di cessione dello spagnolo, dovranno andare sul mercato alla ricerca di un sostituto e la dirigenza inglese avrebbe già in mente il nome giusto.

Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, infatti, Guardiola avrebbe messo gli occhi su Bowen del West Ham, che nelle ultime stagioni ha fatto vedere grandi cose in maglia Hammers.