Calciomercato Fiorentina: Milan Badelj non sarà riscattato dal club viole e tornerà alla Lazio. Lo riporta Repubblica

Secondo quanto riporta Repubblica la Fiorentina non ha alcuna intenzione di esercitare il diritto di riscatto nei confronti di Milan Badelj. Il centrocampista era ritornato in viola dopo una parentesi alla Lazio.

Il giocatore non ha convinto al 100% in questa stagione e per questo dovrebbe lasciare i viola, questa volta definitivamente.