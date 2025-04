Calciomercato Fiorentina, il Barcellona piomba su Dodo: la situazione

Le ultime sul calciomercato della Fiorentina, con l’interesse del Barcellona nei confronti di Dodo. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Dodo in vista del calciomercato estivo. Il terzino brasiliano non ha infatti ancora rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina, in scadenza nel 2027.

Da capire se potrà arrivare un accordo o se il calciatore preferirà non lasciarsi scappare un’opportunità come quella blaugrana. L’idea della viola resta comunque quella di firmare un contratto pluriennale.