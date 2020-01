Calciomercato Fiorentina: fatta per l’arrivo di Cutrone, i dettagli

La Fiorentina ha chiuso per l’arrivo di Patrick Cutrone dal Wolverhampton: ecco i dettagli dell’arrivo dell’attaccante

Patrick Cutrone torna in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’attaccante del Wolverhampton, che in Inghilterra ha trovato pochissimo spazio, è pronto per imbarcarsi per Firenze e unirsi alla squadra di Iachini.

La Fiorentina dovrà sistemare gli ultimi dettagli con il Wolverhampton e poi potrà finalmente accogliere il suo nuovo attaccante. Viola attivi anche in uscita, con Cristoforo che va all’Eibar. Il centrocampista, oggi lo scambio di contratti, si trasferisce con la formula del prestito con obbligo legato alle presenze.