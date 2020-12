La Fiorentina potrebbe presto incassare una cifra importante dal mercato: il Flamengo avrebbe espresso la volontà di acquistare Pedro

La Fiorentina continua a monitorare il mercato alla ricerca di una punta. Vlahovic, Cutrone e Kouame hanno deluso in questo inizio di stagione e non è da escludere una partenza a gennaio. Intanto Pedro ha stregato il Flamengo.

Secondo UOL Sport, i brasiliani sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 14 milioni per assicurarsi Pedro a titolo definitivo. In arrivo denaro fresco per la società di Commisso.