Calciomercato Fiorentina, i viola vogliono soffiare Borja Mayoral alla Lazio

Calciomercato Fiorentina: per l’attacco piace Borja Mayoral che avrebbe già un accordo con la Lazio

Nella prossima finestra di calciomercato, la Fiorentina proverà a muoversi anche sul fronte attaccanti. I viola cercano un attaccante da regalare a Iachini e, oltre a Piatek obiettivo numero uno, piacerebbe anche Borja Mayoral del Real Madrid.

Come riportato da Tuttosport, la trattativa tra i Blancos e la Lazio sarebbe in stand-by; dopo aver trovato già gli accordi con il calciatore e sul cartellino. E proprio in questa fase di stallo, la Fiorentina potrebbe inserire e soffiare l’attaccante ai biancocelesti.