Calciomercato Fiorentina, Fabbian resta un obiettivo concreto: Sohm sul tavolo come possibile contropartita

Calciomercato Fiorentina, non tramonta l’idea Fabbian: ipotesi scambio con Sohm per convincere il Bologna

La Fiorentina continua a valutare diverse soluzioni per rinforzare il proprio centrocampo. Oltre alla pista che porta a Kristian Thorstvedt, resta viva anche l’opzione Giovanni Fabbian, protagonista di una stagione positiva con il Bologna, in cui ha collezionato venti presenze e un gol tra campionato e coppe. Lo riporta Di Marzio.

Proprio con il Bologna, avversario dei viola nel prossimo turno di Serie A, potrebbe prendere forma un’operazione di scambio. La Fiorentina sarebbe infatti disposta a inserire Simon Sohm come contropartita tecnica per arrivare al giovane centrocampista italiano. Il club gigliato considera Fabbian un profilo ideale per completare il reparto.

Sohm, arrivato a Firenze dal Parma nell’ultima sessione estiva, ha totalizzato venti presenze nella prima parte di stagione, trovando la rete soltanto in Conference League contro il Mainz, pochi giorni prima dell’arrivo di Paolo Vanoli. Il suo inserimento nella trattativa potrebbe facilitare il dialogo tra i due club e aprire alla possibile fumata bianca.

