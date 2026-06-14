Riassetto RCS: scorporo delle attività sportive in vista per Urbano Cairo in RCS Sports&Events. Cosa sta pensando il presidente del Torino

Il mondo dell’editoria e degli eventi assiste a una mossa strategica di grande rilievo. Urbano Cairo, nelle vesti di presidente e amministratore delegato del gruppo editoriale (oltre che patron del Torino), ha ufficialmente dato il via al riassetto di tutte le attività sportive di RCS. L’obiettivo è quello di razionalizzare e potenziare un settore che da sempre rappresenta un pilastro fondamentale per il core business dell’azienda, sia a livello prettamente editoriale che su quello commerciale.

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I dettagli dell’operazione societaria

Secondo quanto emerso dai documenti ufficiali depositati lo scorso 5 giugno presso il Registro delle imprese di Milano Monza Brianza e Lodi — e prontamente rilanciati dalle testate Il Giornale e Nuovo Observer —, la manovra prevede un articolato progetto di “scissione parziale mediante scorporo”. Questa operazione tecnico-finanziaria mira a trasferire le attività operative legate al mondo dello sport a favore di RCS Sports&Events.

È fondamentale sottolineare che questa nuova realtà societaria resterà comunque sotto il controllo totale e assoluto (al 100%) della capogruppo RCS MediaGroup. In termini pratici, il riassetto manageriale prevede lo scorporo dell’intera partecipazione attualmente detenuta in RCS Sport, portando con sé in dote anche una lunga serie di marchi storici e nomi di dominio strettamente collegati all’organizzazione di manifestazioni di caratura internazionale.

Dal Giro d’Italia alla Milano Marathon: gli asset coinvolti

Il portafoglio di eventi che passerà sotto l’egida diretta del nuovo veicolo societario è di assoluto prestigio. Tra gli asset sportivi di punta coinvolti nell’operazione spicca in primo luogo il Giro d’Italia, la corsa a tappe più amata del nostro Paese. Insieme alla Corsa Rosa, il pacchetto include le quattro grandi classiche italiane del ciclismo agonistico: la Milano-Sanremo, la celebre Tirreno-Adriatico, il prestigioso Giro di Lombardia e le suggestive Strade Bianche. A questi appuntamenti dal fascino intramontabile si aggiungono anche competizioni dal respiro globale come l’UAE Tour, importante corsa a tappe che si disputa negli Emirati Arabi Uniti, e l’attesissima Milano Marathon, evento di punta per i runner di tutto il mondo.

L’obiettivo strategico e la valorizzazione del brand

La decisione presa da Urbano Cairo ha una chiara finalità industriale. L’obiettivo primario di questo profondo rinnovamento è quello di concentrare in un’unica e solida società tutte le molteplici attività relative all’organizzazione, alla gestione operativa e alla valorizzazione commerciale degli eventi sportivi.

Con la piena operatività di RCS Sports&Events, la dirigenza punta a rendere molto più efficiente ed elastica la struttura organizzativa del gruppo. Pur separando e razionalizzando le competenze, l’intero comparto manterrà salde le proprie radici all’interno del perimetro aziendale. La nuova società diventerà così il veicolo esclusivo attraverso cui gestire e sviluppare l’enorme potenziale dei marchi sportivi, garantendo loro una crescita mirata, un posizionamento più forte sul mercato globale e nuove opportunità di sponsorizzazione.