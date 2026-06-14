Germania Curacao, gol e magie da fuoriclasse: dentro la partita di Musiala. Il focus sulla prestazione del trequartista

Germania Curacao, la partita di Musiala: ecco l’analisi completa della prestazione del trequartista nella gara d’esordio al Mondiale 2026

Uno dei protagonisti annunciati di Germania Curacao, la gara del primo turno del gruppo E al Mondiale 2026, è senza dubbio Jamal Musiala, trequartista e stella del Bayern Monaco. Ecco la nostra analisi sulla sua partita.

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PRIMO TEMPO

I primi palloni che tocca non sono felici, li perde per l’atteggiamento aggressivo del Curacao nelle fasi iniziali. Al 6′, poco prima del gol di Nmecha, ha un’opportunità su imbeccata di Brown in profondità, stringe verso il centro e trova un’opposizione al tiro. Poco dopo si ripete una situazione identica: accelerazione e conclusione in area murata. Al 10′ colpo di tacco per dialogare con Wirtz, poi serve Sane al limite dell’area: attaccanti e trequartisti stanno cercando di scambiare con profitto nello stretto. Al 19′ commette fallo su un tentativo di sombrero di Chong, il più ispirato dei suoi e poco dopo va ad aiutare la fase difensiva dopo un brutto pallone perso da Tah. Dopo l’1-1 prende in mano la squadra, fa un tunnel, va via sulla destra con determinazione, resiste a un po’ di cariche e guadagna una punizione. Al 29′ Obispo in scivolata lo ferma in area di rigore, il difensore del Psv rischia molto. Al 32′ prova un’imbucata per Nmecha, pallone intercettato, la Germania non sta riuscendo a trovare gli spazi al centro. Al 42′ entra bene in area, può calciare e invece cerca Havertz, sbagliando la misura del passaggio. Si rifà prontamente andando a rubare palla a ridosso della propria area, confermandosi connesso alle esigenze della squadra. Al 45′ semina il panico in area di rigore con un doppiopasso e un pallone messo in mezzo da fondo campo, Curacao si salva in qualche modo.

SECONDO TEMPO

Inizio ripresa, Musiala riceve palla da Kimmick, grande diagonale che mette il pallone alle spalle del portiere. Scelta di tempo, taglio perfetto, conclusione precisa e non forte (57 all’ora): il 4-1 ha tutti questi elementi. Al pari della squadra, il talento del Bayern mette un surplus di determinazione in questa fase. Al 55′ commette fallo su un effervescente Chong, scena che ripete quanto visto già nella prima frazione di gioco. Al 57′ resta a terra per un contrasto di Comenencia, l’arbitro non vede un fallo che c’è. Sia con Wirtz che con Sane, spesso Musiala fa da sponda spalle alla porta. Al 64′ termina la sua partita: Nagelsmann lo sostituisce con Undav. Molto positivo il giudizio sulla sua prestazione, tenendo conto che può fare ancora molto di più e che va valutato al cospetto di un avversario più competitivo.