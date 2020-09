Calciomercato Fiorentina, idea Junior Firpo per la corsia sinistra. Oggi le visite mediche di Borja Valero per il ritorno in viola

Junior Firpo per la corsia sinistra. La Fiorentina si sta muovendo attivamente sul mercato, come si legge sull’edizione in edicola oggi de La Gazzetta dello Sport. L’idea è quella di puntare sul laterale del Barcellona, accostato anche all’Inter nelle scorse settimane. Al momento rimane soltanto un’ipotesi, ma il club vuole provare un colpo in prospettiva.

TORNA BORJA VALERO – Nel frattempo oggi è il giorno di Borja Valero, un ritorno a Firenze tutto romantico. Il centrocampista – si legge – tornerà in viola e sosterrà le visite mediche.