Calciomercato Fiorentina, aumentano le richieste per Kean: spunta il Milan e non solo, si teme l’addio

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Fiorentina, con il possibile addio di Moise Kean al club viola. Tutti i dettagli

Si avvicina il primo luglio e con esso si intensificano le voci di mercato attorno a Moise Kean, attaccante della Fiorentina. La clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida nei primi quindici giorni del mese, accende l’interesse di diversi club europei e non solo.

Secondo il Corriere Fiorentino, in prima fila ci sarebbe Massimiliano Allegri, deciso a riportarlo in Italia, stavolta al Milan. Anche il Manchester United è alla ricerca di un centravanti fisico e dinamico come Kean. A completare il quadro c’è l’interesse concreto dell’Al-Qadisiyya, pronto a mettere sul piatto un’offerta economicamente molto allettante. La Fiorentina osserva con attenzione, consapevole che trattenere il bomber non sarà semplice.