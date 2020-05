Calciomercato Fiorentina, la Juve prova l’assalto a Chiesa. Nell’affare potrebbero rientrare Romero e Mandragora

È tutto pronto. La Juventus, nelle prossime settimane, proverà l’assalto a Federico Chiesa, anche se non sarà affatto semplice convincere la Fiorentina, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Il piano dei bianconeri – si legge – è pronto: in ballo ci sono Romero e Mandragora, per una maxi operazione che potrebbe convincere la società viola. Per il momento la dirigenza si oppone, ma il tavolo delle trattative rimane aperto.