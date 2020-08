Calciomercato Fiorentina, Linetty e Fofana tra gli obbiettivi primari di un mercato che vedrà protagonista Commisso come promesso dallo stesso

Calciomercato Fiorentina, Linetty e Fofana tra gli obbiettivi primari di un mercato che vedrà protagonista Commisso come promesso dallo stesso.

SITUAZIONE GENERALE- Come riporta L’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra gli obiettivi viola, ci sarebbero anche Karol Linetty, in uscita dalla Sampdoria , e Seko Fofana, dell’Udinese, su cui è fortissimo il pressing dell’Atalanta. La Viola dovrà fare i conti anche con il Toro, un passo avanti per Linetty con un’offerta da 15 milioni di euro.