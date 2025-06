Calciomercato Fiorentina, il Manchester United piomba su Kean: può pagare subito la clausola, la situazione

Le ultime sul futuro di Moise Kean, attaccante della Fiorentina, nel mirino del Manchester United per il calciomercato estivo

L’estate di Moise Kean si preannuncia rovente sul fronte mercato. L’attaccante, protagonista di una stagione ricca di gol con la maglia della Fiorentina, è vincolato da una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, attiva nelle prime due settimane di luglio. Al momento, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, non ci sono offerte formali né sviluppi concreti. I primi colloqui tra l’entourage del giocatore e la dirigenza viola, compreso un contatto diretto con il presidente Rocco Commisso durante la trasferta a Cagliari, non hanno fatto emergere segnali di rottura: Kean sembra intenzionato a proseguire il suo percorso a Firenze.

Tuttavia, le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club esteri, soprattutto in Premier League. Il Manchester United avrebbe già cominciato a valutare internamente il suo profilo, e non è escluso che possa formulare un’offerta concreta a breve. Il destino di Kean resta dunque in bilico: tutto dipenderà dalle prossime settimane e dalla volontà, vera o presunta, di restare in viola.