Italia, la maledizione infortuni continua: contro la Norvegia fuori anche Kean! L’attaccante lascia il ritiro della nazionale

Italia, la maledizione infortuni continua. Si ferma anche Moise Kean che lascia il ritiro con la Nazionale

A poche ore dal match che si terrà domani sera tra Norvegia e Italia per la qualificazione al prossimo Mondiale, nonché primo di due match che vedrà gli azzurri protagonisti tra il 6 e il 9 giugno, Luciano Spalletti dovrà fare a meno anche di Moise Kean che per infortunio, questa mattina, ha lasciato il ritiro.

L’attaccante della Fiorentina ha, infatti, rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra durante l’allenamento di ieri e rientrerà a casa viola per sottoporsi agli accertamenti strumentali del caso.

L’episodio è il quarto in pochi giorni dopo gli infortuni di Buongiorno, Gabbia e Locatelli degli scorsi giorni, e costringerà il Ct a nuove modifiche tattiche in vista delle sfide contro Norvegia e Moldavia.

Per la gara di domani contro gli scandinavi, in particolare, Spalletti ha scelto il 3-4-2-1 di avanzare un centrocampista sulla linea della trequarti nel ruolo di incursore avanzato, per fare coppia con uno tra Raspadori e Orsolini (favorito l’attaccante del Napoli) alle spalle della prima punta, per la quale a questo punto è certa la presenza di Mateo Retegui.

Novità arrivano anche nei test difensivi dall’allenamento a Coverciano di ieri, con Spalletti che ha provato Gatti sul centro destra, con Bastoni a sinistra e Coppola e Rugani provati come centrale della difesa a 3.

Le ipotesi sono dunque:

ITALIA VERSIONE UNO (3-4-2-1): Meret; Gatti, Rugani, Ranieri; Cambiaso, Barella, Ricci, Udogie; Frattesi, Raspadori; Retegui.

ITALIA VERSIONE DUE (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Casadei, Rovella, Dimarco; Orsolini, Tonali; Kean.