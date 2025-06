Italia, prove generali per la Norvegia: due difese diverse provate, Tonali e Raspadori le certezze

Italia al lavoro per la sfida di domani contro la Norvegia: Spalletti ha provato due terzetti difensivi diversi, in trequarti Tonali e Raspadori

L’Italia si prepara a una sfida decisiva contro la Norvegia a Oslo, con l’obiettivo di dare una svolta positiva al cammino verso il Mondiale 2026. Nonostante le difficoltà, tra infortuni e defezioni in difesa – ultima quella di Gabbia, sostituito da Rugani – e il dubbio su Kean, uscito acciaccato dalla partitella di rifinitura, Spalletti vuole una squadra coraggiosa e propositiva. Il commissario tecnico, come riportato da la Gazzetta dello Sport, punta su un baricentro alto e su un modulo offensivo, il 3-4-2-1, per tenere lontani gli scandinavi dalla nostra area e impedire a Haaland di diventare pericoloso. Fondamentali saranno il pressing nella metà campo avversaria, la qualità tecnica a centrocampo e la capacità delle mezzali di inserirsi. Spalletti pensa anche a un attacco dinamico, con Kean o Retegui terminale offensivo, e Tonali e Raspadori a supporto. La presenza di Barella e Rovella garantirà equilibrio in fase di contenimento, con movimenti fluidi che vedranno Tonali arretrare in fase di non possesso, mentre Raspadori sarà chiamato a partecipare al pressing.

In difesa, la situazione è ancora in evoluzione: nell’ultima seduta, il ct ha provato due terzetti diversi, uno con Gatti, Rugani e Ranieri, e uno con Di Lorenzo, Coppola e Bastoni. Quest’ultimo schieramento sembra avere più chance di partire titolare, ma resta l’allenamento odierno per eventuali aggiustamenti. Bastoni potrebbe anche essere spostato al centro con Ranieri a sinistra. Nonostante le tante assenze (Calafiori, Buongiorno, Scalvini, Comuzzo, Leoni, Acerbi), Spalletti mantiene alta la fiducia nei suoi, convinto che l’Italia possa imporsi anche contro una Norvegia galvanizzata dalle prime vittorie nel girone. Per evitare l’incubo di un terzo Mondiale consecutivo da spettatori, serve una prestazione all’altezza, che restituisca fiducia e punti. La sfida con Haaland e compagni è il primo grande banco di prova: servono testa, gambe e una mentalità da grande squadra.