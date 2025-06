Norvegia-Italia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Ullevaal Stadion di Oslo andrà in scena la sfida delle qualificazioni ai Mondiali Norvegia-Italia: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Ullevaal Stadion di Oslo si giocherà la gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali tra Norvegia-Italia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth. Ct. Solbakken

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Gabbia, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti

Orario e dove vederla in tv

Norvegia-Italia si gioca alle 20.45 di venerdì 6 giugno 2025 per le qualificazioni ai mondiali. Verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1. Vedere la partita in streaming, sarà possibile da Rai Play.