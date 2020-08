Calciomercato Fiorentina: Orsolini o Berardi in caso di cessione di Chiesa

Secondo La Repubblica la Fiorentina potrebbe fiondarsi su Riccardo Orsolini o Domenico Berardi in caso di cessione di Chiesa

La sessione di mercato che tra poche settimane aprirà i battenti potrebbe essere quella giusta per vedere Federico Chiesa volare verso altri lidi. L’esterno viola ha pretendenti in Italia come in Europa e Commisso ha aperto alla sua cessione in caso di offerta congrua al valore del giocatore.

In ogni caso, se Chiesa dovesse realmente lasciare Firenze, il club si sta già guardando intorno alla ricerca di un sostituto. Secondo Repubblica i due nomi per il dopo Chiesa sarebbero quelli di Riccardo Orsolini e Domenico Berardi. Il Bologna valuta l’esterno 20 milioni mentre il Sassuolo non vuole cedere il suo gioiellino a meno di offerte importanti.