Calciomercato Fiorentina: osservatori di quel club per Comuzzo durante l’ultima amichevole disputata dalla squadra viola

In appena dodici mesi, il suo status è passato da giovane promessa con una manciata di minuti tra i professionisti a pezzo pregiato del mercato internazionale. Pietro Comuzzo, difensore roccioso classe 2005, è il nuovo gioiello della Fiorentina su cui si sono accesi i riflettori della ricca Premier League. La sua ascesa è stata tanto rapida quanto impressionante, e ora il club viola si trova a dover difendere il suo talento dall’assalto dei club inglesi.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio, l’interesse d’oltremanica è concreto e diffuso. Durante l’amichevole contro il Nottingham Forest, gli spalti erano affollati di osservatori inviati per monitorarlo da vicino. Tra questi, spiccavano quelli del Manchester United, che sarebbero rimasti particolarmente impressionati dalla solidità e dalla personalità mostrate dal giovane centrale. La sfida di oggi, che vedrà la Fiorentina calcare il prato iconico di Old Trafford proprio contro i Red Devils, assume quindi i contorni di un vero e proprio esame di maturità. C’è da giurare che gli scout dello United, e non solo, lo seguiranno con un’attenzione ancora maggiore.

Ma il Manchester United non è l’unico club ad aver messo Comuzzo nel proprio mirino. Il suo nome è cerchiato in rosso sui taccuini di diverse società inglesi, note per la loro capacità di scovare e valorizzare giovani talenti, come il Bournemouth, il Brighton e il Sunderland. Un’attestazione di stima che testimonia la crescita esponenziale del difensore.

Di fronte a questo assalto, la posizione della Fiorentina è ferma e decisa. La società considera Comuzzo un pilastro per il futuro e lo ha etichettato come “molto vicino all’incedibile”. Questo non significa che la porta sia completamente sbarrata, ma il prezzo per far vacillare la dirigenza viola è stato fissato ed è altissimo: si inizieranno ad ascoltare eventuali proposte solo a partire da una base di 35 milioni di euro. Una cifra che mira a scoraggiare i pretendenti e a blindare uno dei talenti più puri del calcio italiano, trasformando la partita di Old Trafford non solo in una vetrina prestigiosa, ma anche in un’affermazione del suo valore.