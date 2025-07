Calciomercato Fiorentina: Pioli ha chiesto il suo pupillo. I Viola a caccia di un rinforzo a centrocampo, le ultime novità

La Fiorentina ha un obiettivo chiaro e ambizioso per il suo centrocampo: regalare al nuovo allenatore Stefano Pioli un rinforzo di altissimo livello per alzare la qualità della mediana. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Franck Kessié, un giocatore che lo stesso Pioli ha allenato e valorizzato magnificamente durante la loro vincente esperienza al Milan. Questa forte connessione tra i due è il motore principale che spinge la dirigenza viola a tentare quello che sarebbe un vero e proprio colpo di mercato.

Attualmente, il club sta lavorando per comprendere la fattibilità economica dell’operazione con l’Al-Ahli, il club saudita che detiene il cartellino dell’ivoriano. La trattativa non è semplice, soprattutto a causa di un accordo esistente tra Kessié e la società araba che lo legherebbe per un’altra stagione. Nonostante questo ostacolo significativo, la Fiorentina non intende mollare e crede di avere margini per convincere le parti. Un’occasione importante potrebbe presentarsi a breve: il centrocampista sarà in Italia la prossima settimana, precisamente il 23 agosto, per partecipare alla Como Cup, un evento che potrebbe facilitare contatti diretti.

In parallelo, la Fiorentina monitora delle alternative. La pista più concreta porta a Simon Sohm del Parma, ma al momento la trattativa è in una fase di stallo. Le richieste del club emiliano sono considerate troppo alte dalla dirigenza viola e manca ancora un’intesa sulle cifre dell’eventuale trasferimento. La priorità assoluta, quindi, resta Franck Kessié.

Mentre si lavora in entrata, la Fiorentina gestisce anche il mercato in uscita. Il giovane Amir Richardson, centrocampista franco-marocchino classe 2002, ha attirato l’attenzione della Premier League, con Brentford e Sunderland che hanno mostrato un interesse concreto. Tuttavia, il suo futuro è tutt’altro che deciso. Stefano Pioli apprezza molto le qualità del giocatore e ha chiesto di poterlo valutare attentamente durante il ritiro estivo prima di dare il via libera a una possibile cessione.