Sono ore decisive per la Fiorentina per chiudere l’operazione Quarta: i viola però potrebbero far slittare l’affare

La Fiorentina sta tentando di chiudere al più presto la trattativa di Lucas Martinez Quarta. I viola, come riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno in mano l’accordo con il calciatore e con il River Plate.

Sky Sport riporta un aggiornamento: per far sì che l’affare non slitti a gennaio, si starebbero organizzando le visite mediche in Argentina per accelerare i tempi dell’affare.