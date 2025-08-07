Calciomercato Fiorentina, assalto della Premier per Comuzzo: il club fissa il prezzo a 40 milioni. I viola lo blindano dopo il rinnovo

Un gioiello incedibile, un muro da 40 milioni di euro contro le sirene della Premier League. Come riportato oggi da Tuttosport, la Fiorentina ha blindato il suo giovane difensore, Pietro Comuzzo, respingendo l’assalto dei club inglesi e ribadendo la sua centralità nel progetto tecnico di Stefano Pioli. Il centrale classe 2005, dopo una stagione da protagonista, è finito nel mirino di diverse squadre d’Oltremanica, dal Sunderland al Nottingham Forest, fino al prestigioso Manchester United. Ma la risposta del club viola è stata netta: per portarlo via da Firenze serve un’offerta fuori mercato, superiore ai 40 milioni.

La posizione della Fiorentina è rafforzata da due fattori chiave. Il primo è il rinnovo di contratto firmato a maggio, che lega Comuzzo al club fino al 2029, con un’opzione per la stagione successiva. Un segnale forte, che ha seguito il “no” secco detto a gennaio a un’offerta da 30 milioni più bonus presentata dal Napoli. Lo stesso giocatore, in una recente intervista, ha confermato il suo legame con la piazza: «Successe tutto in fretta, ci pensavo tanto. Poi, una volta tramontata la trattativa, sono ripartito per la mia strada per continuare a dare il massimo per la mia squadra. Firenze per me è una seconda casa».

Mentre si respingono gli assalti per Comuzzo, la dirigenza lavora per completare la rosa. Proseguono i colloqui per il rinnovo di Moise Kean, un’altra priorità assoluta. A centrocampo, si complica il prolungamento di Mandragora e si monitorano le piste che portano a Nicolussi Caviglia del Venezia e al giovane scozzese Lennon Lee Miller. In attacco, il sogno resta il greco Fotis Ioannidis, ma il Panathinaikos chiede oltre 25 milioni. Intanto, la squadra prosegue la sua tournée inglese, in attesa del test di lusso di sabato contro il Manchester United, dove potrebbe esordire il nuovo acquisto Simon Sohm.