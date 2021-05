Calciomercato Fiorentina: primo rifiuto del Cagliari per Cragno. Le ultime

La Fiorentina ha avanzato una prima offerta per portare il portiere del Cagliari Alessio Cragno a vestire la maglia viola

La Fiorentina continua a fare dei passi in avanti concreti per portare l’estremo difensore del Cagliari Alessio Cragno a vestire la maglia viola. Come riportato da La Nuovaa Srdegna, la società gigliata avrebbe già avanzato una prima offerta che il club rossoblù ha tuttavia rifiutato perché troppo bassa.

