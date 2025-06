Calciomercato Fiorentina, torna l’interesse su Traoré. Viola pronti a trattare con il Bournemouth dopo il prestito all’Auxerre

La Fiorentina è pronta a tornare alla carica per Hamed Traoré, centrocampista ivoriano di proprietà del Bournemouth. Il club viola sta trattando con gli inglesi per riportarlo a Firenze, dove nel 2019 fu ad un passo dal vestire la maglia gigliata prima che un problema nelle visite mediche ne bloccasse l’arrivo, dirottandolo al Sassuolo.

Oggi, però, le condizioni sono cambiate. La Fiorentina è disposta a mettere sul piatto una cifra compresa tra 10 e 15 milioni di euro, nella speranza di riportare in Serie A un talento che sembra aver ritrovato se stesso.

Tra il 2018 e il 2021, Traoré era considerato uno dei giovani centrocampisti più promettenti d’Europa. Dopo le esperienze con Empoli e Sassuolo, fu acquistato dal Bournemouth per 30 milioni di euro. Tuttavia, una lunga serie di infortuni e problemi fisici – inclusa la malaria – ne hanno frenato l’ascesa: solo 10 presenze nella sua prima stagione in Inghilterra.

Un prestito al Napoli nel 2024 non ha risollevato la sua carriera: 11 presenze complessive, poche da ricordare. Ma la svolta è arrivata in Francia, all’Auxerre, dove Traoré ha vissuto una vera rinascita calcistica.

Con 10 gol e 2 assist in 26 presenze, è stato il capocannoniere della squadra a pari merito con Perrin e ha contribuito in modo decisivo alla salvezza del club, chiudendo l’annata all’11° posto in Ligue 1. “È un top player”, ha detto di lui l’allenatore Christophe Pélissier, che lo ha schierato in ogni ruolo del centrocampo: centrale, trequartista ed esterno.

La Fiorentina, alla ricerca di qualità e versatilità a centrocampo, vede in Hamed Traoré una pedina perfetta per il progetto tecnico. La trattativa con il Bournemouth è aperta: sarà fondamentale capire se i viola riusciranno a chiudere il colpo e scrivere il secondo capitolo, questa volta compiuto, della storia tra Traoré e il club toscano.