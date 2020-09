Calciomercato Fiorentina: Vlahovic va in prestito, avanza l’ipotesi Piatek

L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic è nel mirino dei tifosi: piace Piatek nel caso di cessione di Chiesa

La sconfitta contro l‘Inter ha scatenato la stupidità dei tifosi viola contro Dusan Vlahovic “colpevole” di aver sbagliato il gol del 4-2 e di essersi perso D’Ambrosio in marcatura. Il calciatore ha preferito cancellare tutti i propri post da Instagram. Tanto che ieri mattina il presidente Commisso, Joe Barone e Daniele Pradè hanno parlato con il ragazzo ribadendogli stima, vicinanza e grande affetto. Le offese e gli insulti che gli sono stati rivolti a fine partita (comunque da una minoranza di tifosi) sono considerati del tutto inaccettabili.

La La Fiorentina quindi lo protegge provando a restituirgli la massima serenità. Parallelamente però continua a riflettere su quella che può essere la migliore soluzione per lui. Come riporta La Gazzetta dello sport le opzioni sono due: tenerlo a Firenze (opzione in vantaggio) o mandarlo un anno in prestito (pista in risalita) per trovare massima continuità? Nel domino delle decisioni da prendere nei prossimi giorni, questa è sicuramente una pedina importante.

Non oggi, forse non domani, ma gli ultimi giorni di mercato saranno pirotecnici per il club. E davvero può succedere di tutto. Davanti ad esempio, il sogno Milik non ha mai concesso aperture. Per questo Piatek (Hertha Berlino) resta sempre un’opzione valida. Chiaramente, oltre a Chiesa, dovrebbe partire anche un attaccante per non ingolfare il reparto. De Paul al momento viene valutato tantissimo dall’Udinese.