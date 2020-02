Calciomercato Genoa, arriva Ichazo dopo la partenza di Jandrei

Nuovo rinforzo di calciomercato per il Genoa di Nicola: Jandrei all’Atletico Paranaense, al suo posto Ichazo

Il Genoa ha messo le mani su Ichazo, portiere svincolato e con un passato al Torino, dopo la cessione in prestito all’Atletico Paranaense di Jandrei.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, l’estremo difensore uruguaiano arriverà a Genova giovedì per sottoporsi alle visite mediche di rito e per le firme del contratto. Sarà lui a completare il terzetto del Grifone per proteggere i pali, insieme a Perin e Marchetti.