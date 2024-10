Calciomercato Genoa, bloccata la trattativa per Balotelli: riflessioni in corso, la situazione

Le ultime sul possibile trasferimento di Mario Balotelli, attaccante svincolato, al Genoa di Alberto Gilardino. Tutti i dettagli



Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Secolo XIX, sarebbe al momento bloccata la trattativa per il trasferimento di Mario Balotelli al Genoa a parametro zero. L’arrivo di Gaston Pereiro avrebbe infatti ridotto lo spazio per l’attaccante ex Inter e Milan.

Negli ultimi giorni il calciatore ha avuto contatti intensi con il ds Ottolini, ma al momento la decisione è quella di non procedere. Uno scenario che tuttavia potrebbe ancora cambiare dopo la partita contro il Bologna, guardando anche all’infermeria rossoblù.