Calciomercato Genoa, saltata la trattativa Bentaleb: i dettagli

Genova stregata per Nabil Bentaleb: lo scorso anno a un passo dalla Sampdoria, ieri praticamente al Genoa. Oggi tutto saltato

Colpo di scena improvviso nella trattativa per il trasferimento di Nabil Bentaleb al Genoa. Il centrocampista, che era stato vicinissimo alla Sampdoria nella scorsa sessione estiva di mercato, prima che Claudio Ranieri gli preferì Adrien Silva, non firmerà con i rossoblù. Genova non sembra nel destino dell’algerino.

Secondo Sky Sport, dopo le visite mediche in città di Bentaleb, le parti non hanno più trovato un accordo per chiudere l’operazione e le divergenze sulla durata del contratto hanno portato all’epilogo negativo. Dopo la Sampdoria, il Genoa, centrocampista sfortunato con le squadre genovesi.