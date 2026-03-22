Calciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate, svelata la valutazione fatta dal club

Il Genoa sta monitorando con attenzione Daniel Tonoli, difensore del Modena, come possibile rinforzo per la sua difesa. Secondo quanto riportato da TMW, emissari del club rossoblù sono stati presenti ieri allo Stadio Braglia per osservare il giocatore, che sta disputando un campionato di Serie B di alto livello. Tonoli, classe 1998, è diventato uno degli elementi più affidabili della squadra emiliana, attirando l’attenzione di diversi club.

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Al momento, il Modena non sembra voler avviare trattative, con una valutazione del giocatore che si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Nonostante ciò, la situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, con il Genoa pronto a fare un passo avanti se dovessero esserci novità sul fronte negoziale.

Il difensore, noto per la sua solidità e le sue prestazioni costanti, potrebbe rappresentare un importante innesto per il reparto arretrato del Genoa, che cerca di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il club rossoblù continua a monitorare attentamente la situazione di Tonoli, pronto ad approfondire il discorso qualora ci siano sviluppi nelle trattative.