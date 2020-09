Calciomercato Genoa, c’è l’intesa per il ritorno di Goldaniga

Calciomercato Genoa, c’è l’intesa con il Sassuolo per il ritorno di Goldaniga. Anche in questo caso l’operazione sarà in prestito

Genoa e Sassuolo hanno trovato l’accordo per Edoardo Goldaniga: il difensore centrale classe 1993 – come riportato da Gianlucadimarzio.com – può tornare in rossoblù dopo l’esperienza in prestito nella scorsa stagione.

ACCORDO – Le due società hanno trovato l’intesa, ancora una volta in prestito. Goldaniga dunque tornerà al Genoa: con la maglia rossoblù, lo scorso anno, ha collezionato 14 presenze e un gol messo a segno contro il Napoli.