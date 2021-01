Calciomercato Genoa, cercasi difensore: da Sokratis ad un ex Sampdoria

Il Genoa è alla ricerca di un difensore di esperienza che possa dare tranquillità e continuità al reparto: ecco i nomi degli obiettivi

Il Genoa è alla ricerca di un difensore d’esperienza che conosca il campionato italiano e possa dare continuità e sicurezza al reparto. Dopo il nome dell’ex Bologna Soumaro altri due calciatori sono in orbita Genoa direttamente dall’Arsenal.

Come riportato da Sky Sport sarebbero in corso sondaggi per l’ex Sokratis Papastathopoulos e per Mustafi, ex Sampdoria. Sokratis sta riflettendo anche sulla possibilità Fenerbahce.