Calciomercato Bologna: Mihajlovic è stato accontentato e avrà il suo difensore. È in arrivo infatti Adama Soumaoro

Sinisa Mihajlovic è stato accontentato e avrà il suo difensore. Come riporta Gianluca Di Marzio, domani arriverà a Bologna Adama Soumaoro.

La formula del suo trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto. Il difensore è in arrivo dal Lille squadra con cui finora in Ligue1 ha collezionato 3 presenze in stagione.