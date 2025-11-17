Calciomercato Genoa, De Rossi ha individuato i primi punti deboli! Avviati i confronti con Diego Lopez per i primi obiettivi: il sogno è il ritorno di Perin!

Calciomercato Genoa, avviati i confronti tra De Rossi e Diego Lopez per i primi obiettivi per gennaio. Il grifone sogna un grande ritorno: Perin!

Daniele De Rossi, da poco più di dieci giorni sulla panchina del Genoa, ha individuato un’area precisa sulla quale lavorare a fondo: i calci piazzati. Come riportato da Il Secolo XIX, il Grifone ha subito ben 7 dei 16 gol incassati proprio su palla inattiva, tra cui quelli di Vlahovic contro la Juventus e Zaccagni contro la Lazio. Un dato che ha spinto De Rossi e il suo staff a concentrarsi su questa criticità, cercando soluzioni per migliorare l’organizzazione difensiva.

Anche prima della sfida contro la Fiorentina, durante la pausa per le nazionali, il tecnico ha fatto il punto sulla questione, consapevole della necessità di ridurre i rischi derivanti dai calci da fermo. Tuttavia, nelle ultime due partite disputate dal Genoa, i rossoblù hanno subito 4 gol su sviluppi di calci piazzati, contro Sassuolo e Fiorentina, confermando che il problema persiste.

Ma le preoccupazioni di De Rossi non si fermano alla difesa. Come evidenziato dal quotidiano ligure, il tecnico e il nuovo responsabile dell’area tecnica Diego Lopez hanno già avviato i primi confronti per programmare il mercato di gennaio. L’obiettivo è rinforzare ogni reparto, con almeno un innesto per zona di gioco. Nei prossimi giorni sono previsti incontri tra il dirigente e De Rossi per definire le priorità della finestra invernale.

Tra le suggestioni emerse, una riguarda il possibile ritorno di Mattia Perin, ex portiere del Genoa, ora secondo della Juventus. Perin, che ha sempre mantenuto un legame speciale con il club rossoblù, sarebbe felice di tornare a giocare al Ferraris, ma ad oggi non ci sono stati contatti concreti. Resta da definire la formula e i tempi di un eventuale trasferimento, ma il nome del portiere è già stato preso in considerazione dal club.

